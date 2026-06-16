В Брянске планируют установить семь мемориальных досок погибшим участникам СВО

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске планируют установить семь мемориальных досок погибшим участникам специальной военной операции. Они появятся на фасадах учебных заведений, где учились герои. Каждый военнослужащий награжден орденом Мужества.

Вопрос об установке досок обсудили на заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ, сообщают в пресс-службе горсовета. Депутаты единогласно поддержали инициативу увековечить память брянских героев.

Мемориальная доска в честь Дмитрия Викторовича Сергачева появится на здании учебного корпуса №1 регионального железнодорожного техникума. Свое последнее боевое задание наш земляк выполнял в Харьковской области. На здании школы №1 увековечат память ученика Сергея Александровича Гринина, который погиб в 2024 году на границе в Белгородской области. На фасаде школы №28 установят доску в честь Михаила Сергеевича Сысоева, который служил в должности стрелка-пулеметчика.

Выпускников школы №52, Максима Владимировича Алешина и Андрея Константиновича Ларченкову, увековечат на фасаде учебного заведения. Максим Алёшин до начала СВО принимал участие в вооруженных действиях на Северном Кавказе. В 2023 году отправился добровольцем на СВО, погиб в 2025 году при выполнении боевого задания. Андрей Ларченков имел боевой опыт в Сирии. С первых дней СВО проходил службу на Красно-Лиманском направлении.

В школе №64 также увековечат двух героев. Александр Юрьевич Гоменюк добровольцем отправился на фронт, служил на Луганском направлении в штурмовых группах мотострелкового полка. Участвовал в боях за Макеевку. Погиб при исполнении воинского долга в июле 2024 года. Максим Дмитриевич Макеев после школы окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. С ноября 2022 года командир инженерно-саперной роты Максим Макеев находился на СВО. В мае 2025 года, возвращаясь с боевого задания, получил смертельные ранения.