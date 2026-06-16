В Брянской области стало меньше разбоев и квартирных краж, зато больше взяточничества и налоговых преступлений

Реже стали совершать преступления в общественных местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Брянской области стало меньше разбойных нападений и квартирных краж, зато больше взяточничества и налоговых преступлений. Статистикой за пять месяцев 2026 года поделилось региональное УМВД.

Число разбоев уменьшилось на 71,4%, квартирных краж - на 37,3%. На черверть снизилось количество вымогательств, на 22,2% - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. На 27,9% меньше стало эпизодов мошенничеств с использованием сети интернет.

За пять месяцев сотрудники полиции выявили на 39,1% больше фактов взяточничества и на 13,3% налоговых преступлений. В три раза больше стали выявлять фактов легализации преступных доходов.

Реже стали совершать преступления в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах и на улицах.

Почти на 20% меньше зарегистрировали ДТП с пострадавшими.