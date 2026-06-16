Жителя Унечи отправили на шесть лет в колонию за мошенничество с автомобилями

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

21-летнего жителя брянского города Унеча отправили на шесть лет в колонию общего режима за мошенничество с автомобилями. Общий ущерб от преступления составил 1,9 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что молодой человек похитил у потерпевших девять автомобилей и пять скутеров. Он обещал их продать, а деньги, оговоренную сумму, вернуть владельцам. Но парень не собирался исполнять своего обещания. Кроме того, он похитил у пяти потерпевших деньги, которые взял якобы на ремонт машин.

В зале суда потерпевший полностью признал свою вину. Кроме реального срока, виновный должен выплатить 1,4 миллиона рублей имущественного ущерба. Одному из потерпевших - 10 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Приговор суда пока не вступил в законную силу.