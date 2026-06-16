В Брянской области одна выпускница выбрала для ЕГЭ китайский язык

Фото: Инна Мухина.

В Брянской области одна выпускница выбрала сдавать на ЕГЭ китайский язык. Экзамен прошел 15 июня в школе №4 в Брянске, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области. Девушка мечтает получить необходимое высшее образование и укреплять дружбу двух народов.

- В этом же пункте проведения экзамена сдавал ЕГЭ по иностранному языку ребенок с сахарным диабетом, которому уделили особое внимание, - рассказала Уполномоченный по правам ребенка Брянской области Инна Мухина, которая присутствовала на экзамене как общественный наблюдатель. - Все работает в штатном режиме: подготовлены аудитории, медицинский кабинет, соблюдается пропускной режим, проведен инструктаж.

В понедельник брянские выпускники сдавали ЕГЭ по трем предметам. Кроме иностранного языка, это были экзамены по биологии и географии. Большей популярностью пользуется биология. Ее сдавали 1188 школьников. Географию выбрали 149 ребят. Английский язык сдавали 411 учеников, немецкий язык - три, один выпускник сдавал французский язык. Устную часть по иностранному языку участники будут сдавать 18 и 19 июня.

Результаты экзаменов по биологии и географии будут известны не позже 30 июня, по иностранным языкам – не позже 2 июля. Те, кто пропустил основной период сдачи ЕГЭ, смогут сдать экзамены в резервные дни: 22 июня письменный иностранный язык, 23 июня - биологию, географию и устный иностранный язык.