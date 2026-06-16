Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске строят новые школу и детский сад. Школа на 1225 мест появится на улице Амосова на старом аэропорту. Это второе учебное заведение, которое строят в этом микрорайоне. Осенью прошлого года неподалеку открыли второй корпус школы №71.

Школу на улице Амосова строят по типовому проекту, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. За пять лет в Брянске возвели четыре учебных заведения по этому проекту. Особенностью новой школы станут большие оконные проемы, чтобы внутри было больше естественного освещения. Сейчас в здании идут отделочные работы. Открыть школу планируют в декабре 2026 года.

Новый трехэтажный детский сад возводят на улице Бурова. Он рассчитан на 340 мест.

- В котлован будущего здания строители завершают забивать сваи, - говорят в горадминистрации. - Идет устройство ростверков. На площадку прокладывают водопровод.

Открыть детский сад собираются в конце 2027 года.

В Бежице на улице Флотской построят детскую школу искусств. С подрядчиком заключили договор на проектные работы и инженерные изыскания.