В ДТП в Жуковском районе погиб заснувший за рулем водитель

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В ДТП в Жуковском районе погиб 77-летний водитель автомобиля "Шкода". На трассе столкнулись три машины.

Автоавария произошла в полдень в понедельник, 15 июня на 177-м километре федеральной трассы "Орел-Смоленск", сообщают в Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области. Водитель "Шкоды" ехал со стороны Смоленска. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Исудзу", за рулем которого был 40-летний автомобилист. ОН двигался со стороны Брянска в Смоленск.

От удара "Шкоду" отбросило на автомобиль "Додж", который ехал позади "Исудзу". За рулем "Доджа" был 58-летний водитель.

Водитель "Шкоды" скончался от травм на месте аварии еще до приезда скорой помощи.

- Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия является засыпание водителя автомобиля "Шкода" за рулем, - говорят в Госавтоинспекции. - Для установления состояния опьянения у водителя автомобиля "Шкода" произведен отбор биологических материалов.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.