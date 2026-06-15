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НовостиПроисшествия15 июня 2026 15:34

При отражении атаки беспилотника погиб доброволец "БАРС-Брянск" Леонид Рыбаков

О трагедии рассказал командир добровольческой бригады
Игорь ЗАЙЦЕВ
Леонид Рыбаков.

Леонид Рыбаков.

При отражении атаки вражеского беспилотника погиб доброволец "БАРС-Брянск" Леонид Рыбаков. Трагедия случилась в понедельник, 15 июня, сообщил командир бригады Сергей Антошин.

Леонид Анатольевич - кадровый военный, офицер, отец четверых детей. В бригаде "БАРС-Брянск" он прослужил больше года.

- Мы не оставим в беде семью товарища, - написал Антошин. - Это наш закон – помогать родным и близким погибших сослуживцев.

По последней информации, 15 июня в небе над Брянской областью сбили 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.