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НовостиОбщество15 июня 2026 13:44

Жителей Брянской области предупредили о грозе и сильном ветре 16 июня

Прогноз на непогоду сдвинулся на сутки вперед
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Жителей Брянской области предупредили о грозе и сильном ветре, которые прогнозируют на вторник, 16 июня. Оперативное предупреждение до этого объявляли на 15 июня.

По новым прогнозам Брянского ЦГМС, на территории региона ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В такую погоду велика вероятность перебоев с электроснабжением, повреждение имущества упавшими деревьями или конструкциями.

Пешеходам советуют выбирать безопасные пути, не приближаться к оборванным проводам. Автомобилистам лучше не парковать машины под деревьями.