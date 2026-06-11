Брянские следователи навестили воспитанников социального приюта

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи навестили воспитанников подшефного Социального приюта в деревне Бетово Брянского района. Символично, что встреча состоялась накануне Дня России. Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области уже несколько лет поддерживают связь с коллективом учреждения и его воспитанниками. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Офицеры СК России регулярно навещают ребят, поздравляют их с праздниками, привозят подарки и угощения, проводят для воспитанников учреждения различные мероприятия. И вновь для гости провели для ребят викторину. И на этот раз они приехали к ним вместе с вместе с ветераном следственных органов Григорием Зингером.

Ветеран следственных органов Григорий Зингер пожелал ребятам никогда не сдаваться в жизни, ведь только целеустремленность и усердие в учебе и труде позволит добиться всех поставленных перед собой целей.

В преддверии Дня России старший помощник руководителя регионального следственного управления провел в социальном приюте увлекательную игру-викторину «Россия - Родина моя».

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

- Ребята, разделившись на две команды под названиями «Патриот» и «Родина», выбрав капитанов, начали наперебой отвечать на вопросы ведущего о значении слова «Родина», значимости государственного праздника – Дня России, о патриотизме и гражданстве, о национальных символах, о флоре и фауне родного края – Брянской области, - рассказали в региональном следственном управлении. - Воспитанники учреждения активно отвечали на вопросы, за правильные ответы дети получали сладкие подарки, а ответы на незнакомые вопросы обсуждали все вместе и запоминали на будущее.

В этом учреждении социального обслуживания проживают дети в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи со стороны государства. Работа приюта направлена на оказание услуг по социальной реабилитации детей, помощи несовершеннолетним в социализации, восстановлении внутрисемейных отношений.

В завершение предпраздничной встречи следователи передали ребятам спортивный инвентарь, поиграли с воспитанниками в подвижные игры, поздравили с наступающим Днем России, а также поблагодарили директора приюта Ольгу Фатееву и сотрудников учреждения за профессиональный подход в работе с воспитанниками, благодаря чему последние добиваются успехов в учебе и творчестве.