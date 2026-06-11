В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали, как ПЦР – исследования инкубационных яиц спасают миллионы голов птиц

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Круглогодичная искусственная инкубация уже давно стала неотъемлемой частью современного промышленного птицеводства. Каждая партия яиц, заложенная в инкубатор без предварительного лабораторного исследования – это игра в рулетку со здоровьем будущего стада.

Лабораторный контроль инкубационных яиц метом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) – это фундаментальный инструмент экономической безопасности предприятия, способный влиять на здоровье будущего поголовья и эпизоотическое благополучие. Распространение опасных заболеваний птиц часто происходит через зараженное инкубационное яйцо. «С момента снесения до закладки в инкубатор яйцо проходит транспортировку, хранение, обработку. Даже если племенное стадо благополучно, всегда есть риск контаминации скорлупы или активизации скрытой инфекции», - поясняет заведующий отделом вирусологии и молекулярных исследований Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Ольга Коваль.

Традиционные методы серологических исследований родительского стада не всегда гарантируют отсутствие возбудителя непосредственно в эмбрионе. ПЦР - исследования за короткие сроки выявляют генетический материал возбудителя в сверхмалых концентрациях (а не антитела к нему) в белке, желтке или подскорлупных оболочках. Данный метод позволяет увидеть скрытую угрозу, до того, как она проявится клинически у выведенного молодняка, защищая тем самым всю производственную цепочку.

С начала текущего года специалистами отдела вирусологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено более 200 исследований инкубационных яиц (куриных, индюшиных) методом полимеразной цепной реакции с целью выявления возбудителей таких заболеваний как грипп птиц, болезнь Ньюкасла, вирус инфекционного ларинготрахеита, микоплазмоз, сальмонеллез, вирус болезни Гамборо, вирус инфекционного бронхита кур. По результатам проведенных исследований возбудителей перечисленных заболеваний не выявлено. Отрицательный результат метода ПЦР – это документальное подтверждение благополучия партии, защищающее репутацию поставщика, и здоровье потребителя.

Получить подробную информацию о стоимости и сроках проведения исследований можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832) 92-17-40, почта: bmvl32@fsvps.gov.ru.

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