В Брянске привели порядок дорогу к «Дюймовочке»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске к детскому саду «Дюймовочка» на улице Фрунзе проложили новую асфальтную дорожку. В среду, 10 июня, здесь отремонтировали верхний слой проезжей части на участке улицы вдоль садика методом укладки горячего асфальта. Об этом сообщают в пресс-лужбе Брянской городской администрации.

Кроме того, дорогу к школе 45 подсыпали асфальтобетонной крошкой. Школа находится в частном секторе. Теперь добираться до нее родителям на машинах, да и самим ученикам будет удобнее.

- Кроме того, городское дорожное управление подсыпало асфальтобетонной крошкой дороги к детским садам, межквартальные проезды и несколько дорог в частном секторе. Асфальтную крошку сняли с дорог, на которых идет капремонт, - рассказали в мэрии Брянска. - Ее подсыпают на дорогу толстым слоем, тщательно утрамбовывают и закатывают. Это бюджетный, но эффективный метод ремонта.