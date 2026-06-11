В Брянске капитально отремонтировали участок улицы Окружной

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтировали участок улицы Окружной. В порядок привели отрезок дороги длиной около километра. Работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» прошли от улицы Азарова до улицы Донбасской. Об этом сообщают в пресс-лужбе управления автомобильных дорог Брянской области.

О трезок улицы Окружной полностью преобразился: покрытие стало ровным и безопасным, а сама дорога – комфортной для водителей и пешеходов.

Строители отремонтировали наружные инженерные сети, укреплены обочины дороги. На ремонтном участке уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также обустроили тротуары и установили новое современное наружное электроосвещение.

- Для повышения безопасности дорожного движения на дороге сделали искусственные неровности, а также нанесли разметку с использованием термопластика, дополненного световозвращающими элементами и краской. Также установлены новые дорожные знаки, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области.

По улице Окружной можно доехать до Воинского мемориала, который посвящен воинам Брянского фронта, погибшим при освобождении областного центра и Бежицы, а также прилегающих территорий.

Сейчас объект готовят к приемке в эксплуатацию.