На брянского предпринимателя завели уголовное дело за невыплату работнику заработной платы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В Брасовском районе на предпринимателя завели уголовное дело за невыплату работнику заработной платы. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- По версии следствия, с февраля по июнь 2026 года индивидуальный предприниматель, занимающийся различными видами деятельности в Брасовском районе Брянской области, не выплачивала заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск бывшему работник, - рассказали в региональном следственном управлении.

В результате образовалась задолженность перед работником в сумме больше 109 тысяч рублей.

Сейчас устанавливают обстоятельства невыплаты заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, ход и результаты расследования уголовного дела, а также погашение задолженности по заработной плате находятся на контроле надзорного ведомства.