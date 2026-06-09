Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянца осудят за убийство своей жены. Перед судом предстанет житель Жуковского района. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием установили, что днем 13 апреля этого года пьяный мужчина находился в доме по улице Сельской в селе Овстуг Жуковского района Брянской области, - рассказали в региональном следственном управлении. – Во врем ссоры на бытовой почве со своей супругой он руками нанес ей множественные удары в области туловища и головы, от которых женщина умерла в тот же день на месте происшествия.

Сейчас расследование завершили. Уголовное дело направили в суд.