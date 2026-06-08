В Брянске владельцев зданий наказали рублем за граффити, мусор и неприглядный вид

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска администрация провела очередной систематический рейд и выявила владельцев зданий и предпринимателей, которые не следят за порядком. Работу ведут совместно с муниципальным контролем. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сначала власти предупреждают. Если коммерсант не устраняет нарушения, составляют административный протокол. На очередном заседании административной комиссии по Советскому району рассмотрели два дела о нарушении Правил благоустройства.

Собственника нежилого помещения «Салон «Оптика» по адресу проспект Ленина, 4 привлекли к административной ответственности за разрушенные ступени. Коммерсант заплатил штраф в две тысячи рублей.

А хозяин торгового павильона по Красноармейской, около дома 170Б оштрахован на четыре тысячи рублей за. Фасад, с надписями и рисунками, в том числе запрещенного содержания.

- Мы напоминаем: соблюдение правил — обязанность каждого, - сказал глава администрации Советского района Денис Семенов. - Предостережения выдаются заранее, а штрафы — мера для тех, кто их игнорирует.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Кстати, как позже сообщили в мэрии Брянска, когда текст готовился к публикации, собственник павильона по Красноармейской уже закрасил надписи на фасаде.