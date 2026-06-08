В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали о главных летних угрозах для домашних животных

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Наступило календарное лето. Если человек самостоятельно может надеть головной убор и нанести солнцезащитный крем, то домашние животные полностью зависят от предусмотрительности хозяев. Ежегодно в период с мая по август ветеринарные врачи констатируют о резком возрастании несчастных случаев с питомцами. Специалисты Брянской ветеринарной клиники ФГБУ ВНИИЗЖ» составили рейтинг самых опасных ситуаций, подстерегающих кошек и собак с наступлением теплого сезона, и алгоритмы оказания первой помощи.

Закрытая машина и тепловой удар

Это главная угроза жизни животного. В отличие от человека, у собак и кошек потовые железы есть только на подушечках лап и носу. Площадь испарения ничтожна, поэтому они быстро перегреваются. Никогда не оставляйте своего питомца в запертом автомобиле. Температура внутри салона за 10 минут поднимается на 10-15°С, даже с приоткрытыми окнами.

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Клинические признаки: частое поверхностное дыхание, слюнотечение, гиперемия слизистых оболочек с последующим цианозом (посинением), шаткая походка, потеря сознания.

Первая помощь: немедленно перенести в прохладное место, смочить водой (не ледяной) грудь, живот и лапы, дать пить мелкими порциями и срочно ехать в ветеринарную клинику.

Термические травмы подушечек лап

Если вам не комфортно держать ладонь на нагретой поверхности (асфальт, песок, брусчатка) 5 секунд, то вашей собаке идти на прогулку нельзя. В полдень температура дорожного покрытия может достигать 50-70°С, что может спровоцировать возникновение ожогов II и III степени. Ветеринарные специалисты рекомендуют выгуливать четвероногих только ранним утром и поздним вечером, а также использовать перед каждой прогулкой защитные воски (барьерный крем) и обувь.

Симптомы ожога: собака поджимает лапы, подушечки покраснели, образовались глубокие трещины и волдыри с геморрагическим содержимым.

Первая помощь: промыть лапы прохладным физиологическим раствором, наложить асептическую повязку. Не удалять отслоившиеся участки кожи самостоятельно, а обратиться в ветеринарную клинику.

Сезонная активация паразитов и укусы насекомых

Клещи переносят пироплазмоз (бабезиоз), комары – дирофиляриоз (сердечные гельминты). Единственный метод профилактики – регулярное применение препаратов системного действия (таблетки) и внешней защиты (капли на холку, спреи, ошейники). Хороший эффект защиты дают комбинации нескольких препаратов: капли на холку + ошейник, ошейник + спрей.

Наибольшую опасность для животных представляют укусы пчел, ос, шмелей в область головы шеи и языка. Развивается отек с обструкцией дыхательных путей. Яд от укуса змеи (гадюка обыкновенная) оказывает гемолитическое и некротизирующее действие.

Первая помощь: обеспечить полную иммобилизацию укушенной конечности (движение ускоряет лимфоток), приложить холод на место укуса, незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику с целью проведения лечебных мероприятий в зависимости от тяжести состояния питомца.

Опасность открытых окон и вертикального проветривания

С наступлением теплых дней кошки все больше времени проводят на подоконнике, греясь на ярком солнце и наблюдая за птицами. С открытием окон ветеринарные врачи фиксируют волну падений животных. Москитная сетка создает иллюзию барьера, но не выдерживает вес кошки. А безобидное, на первый взгляд, вертикальное проветривание пластиковых окон может стать смертельной ловушкой для вашего питомца. Приоткрытое окно образует треугольник, верхняя часть которого достаточно большая, чтобы четвероногий смог протиснуться. Там, где пролезает голова, пролезет и туловище даже самой крупной особи, так как у кошки отсутствуют ключицы.

Ветеринарные врачи Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» рекомендуют владельцам домашних животных установить специальные звероводческие сетки или решетки на окна. Такая конструкция обезопасит вашего питомца от несчастного случая.

Коварные дачные яды

Удобрения, компостные токсины, и, казалось бы, безобидные цветы. Лилии смертельно токсичны для кошек (опасна даже пыльца), а сок борщевика вызывает глубочайшие химические ожоги кожи у животных. Агрохимикаты обладают привлекательным для животных запахом, поэтому их употребление способно вызвать химические ожоги слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и острую почечную недостаточность.

Первая помощь при подозрении а отравление: если животное в сознании и прошло не более часа - вызвать рвоту, дать энтеросорбент и незамедлительно доставить четвероного в ветеринарную клинику.

Скрытые угрозы водоемов

Не позволяйте питомцу пить воду из цветущих водоемов - это может привести к токсическому поражению печени. А после купания обязательно просушивайте уши вислоухим породам, чтобы избежать отита.

«Лето – прекрасное, но потенциально опасное время для питомцев. Для ветеринарных врачей этот сезон «горячий» в прямом смысле, но большинство рисков предотвратимы. Главное оружие владельцев домашних животных – осведомленность и бдительность. При любых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью», - комментирует заведующий Брянской ветеринарной клиникой ФГБУ «ВНИИЗЖ» Инна Короткая.

Проявляйте заботу о братьях наших меньших, соблюдайте эти простые правила и наслаждайтесь летом вместе!

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: с уважением к людям, с заботой к животным! Мы находимся по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Контактный телефон: 8(4832)32-23-30, e-mail:vc32@arriah.ru.

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