Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Унечском районе 55-летняя автомобилистка устроила ДТП с грузовиком и легковушкой. Автоавария произошла 7 июня в первом часу дня на 130-м километре дороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 55-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан» поворачивала налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Она не предоставила преимущество в движении автомобилю «ДАФ» с полуприцепом под управлением 35-летнего водителя, после чего автомобиль «ДАФ» врезался с автомобилем «Форд» под управлением 46-летнего водителя, который двигался попутно по крайней левой полосе.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель автомобиля «Ниссан» с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Для установления состояния опьянения у водителя автомобиля «Ниссан» взяли кровь на анализ.