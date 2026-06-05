Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Почепском районе грузовик врезался в автобус. ДТП произошло 4 июня в третьем часу дня на 73-м километре дороги Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» с полуприцепом ехал со стороны Новозыбкова в направлении Брянска по крайней правой полосе разгона. Во время обгона он не справился с управлением, выехал на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус «ПАЗ», под управлением 61-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового автомобиля «Ситрак» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

С целью установления состояния опьянения у водителя автомобиля «Ситрак» взяли кровь на анализ.