Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Брянца осудили за нападение на полицейского. Приговор суда выслушал 48-летний житель Клинцов. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установили, что вечером 12 апреля этого года участковый уполномоченный полиции находился в форменном обмундировании при исполнении своих должностных обязанностей в квартире дома по улице Маяковского в городе Клинцы Брянской области в целях разбирательства в семейном конфликте, - рассказали в региональном следственном управлении.

Несогласный с законными действиями полицейского пьяный мужчина толкнул участкового уполномоченного полиции в грудь, а потом сжал руки сотрудника полиции, причинив ему физическую боль и телесное повреждение.

- С учетом собранных следователем доказательств и признания фигурантом дела своей вины суда назначил ему наказание в виде штрафа, – рассказали в региональном следственном управлении.