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НовостиПроисшествия4 июня 2026 12:01

В брянской Унече за повторную пьяную езду мужчину осудили и лишили автомобиля

Приговор суда выслушал 33-летний местный житель
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянской Унече за повторную пьяную езду мужчину осудили и лишили автомобиля. Приговор суда выслушал 33-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина вновь в нетрезвом виде управлял автомобилем «Мазда 3» по улице Ленина в Унече, где был остановлен сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил нарушителя к 220 часам обязательных работ и на два года и два месяца лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Автомобиль конфискован и обращен в доход государства.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре.