Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Больше 100 аварийных деревьев спилили на брянских кладбищах. За минувший год с 16 городских погостов вывезли почти 12 тысяч кубометров твёрдых коммунальных отходов. Для их вывоза потребовалось больше 400 больших грузовиков. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Как рассказал директор муниципальной специализированной похоронной службы Сергей Щемелинин, в этом году продолжили очистку кладбищ. Вывезли больше 520 кубических метров мусора. Учреждение приобрело три бункера для сбора отходов и газонокосилки.

Большой проблемой для брянских погостов стал спил старых и больных деревьев. Специалисты работают в стесненном пространстве. Они стараются аккуратно обрезать растения, чтобы при падении они не разрушили могилы. В прошлом году убрали больше 100 деревьев.

Специалисты муниципальной похоронной службы круглый год ухаживают за военными мемориалами. В прошлом году по программе инициативного бюджетирования привели в порядок братские могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на кладбищах по улице Чехова и в поселке Бежичи. На территории у памятников поменяли тротуарную плитку. На братской могиле по улице Чехова установили новые мемориальные плиты со списками погибших бойцов. В поселке Бежичи перед захоронением сделали небольшую площадку для посетителей и расширили к ней лестницу.