Жизнь после инфаркта

Заведующий реабилитационным отделением №1 Брянского областного кардиологического диспансера Андрей КОВАЛЬ. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

Инфаркт миокарда! Такой диагноз всегда звучит для пациентов как гром среди ясного неба. Многие ошибочно считают, что жизнь после этого недуга заканчивается. Однако сегодня профессионализм врачей и современные технологии не только способны спасти пациента, перенесшего инфаркт, но и продлить его жизни на десятки лет. Не нужно, конечно, забывать, что и от самого больного зависит очень многое.

«Комсомольская правда – в Брянске» поинтересовалась, каким образом врачи спасают пациентов после инфаркта и благодаря чему удается восстановить их здоровье. Об этом мы попросили рассказать заведующего реабилитационным отделением №1 Брянского областного кардиологического диспансера Андрея Коваля.

– Андрей Петрович, расскажите, пожалуйста, насколько часто сегодня у жителей Брянской области случается инфаркт миокарда?

– Весьма часто случаются инфаркты у жителей Брянской области. В 2025 году 1764 человека перенесли инфаркт миокарда. Причем из них трудоспособного возраста – 250 человек. Это внушительные цифры. Хотя в 2024 году инфаркт перенесли 1910 человек, из которых 366 человек работоспособного возраста. Можно сказать, что есть положительная динамика в сторону снижения случаев инфаркта миокарда.

– Может ли человек предвидеть инфаркт или он всегда случается внезапно?

– К сожалению, более чем в 50 процентах случаев инфаркт миокарда – это состояние, возникающее внезапно на фоне полного мнимого здоровья. У некоторых пациентов признаками инфаркта может быть появление стенокардии, ухудшение общего состояния, появляется отдышка. Может быть и дестабилизация давления. Как правило, предугадать инфаркт невозможно. Но в медицине обычно есть подход – расчет вероятности. Поэтому у пациентов, которые обращаются за медицинской помощью, в том числе проходят диспансеризацию, по определенным критериям рассчитывают риск развития инфаркта миокарда, инсульта и любых других сердечно-сосудистых осложнений. И если этот риск высокий, то пациент должен получать определенное профилактическое лечение для того, чтобы его снизить.

Фото: инфографика "КП-Брянск".

Достаточно 30 минут быстрой ходьбы

– Как нужно себя вести человеку, чтобы избежать инфаркта?

– Во-первых, необходимо проходить регулярные обследования, диспансеризацию в первую очередь. Во– вторых, вести здоровый образ жизни – отказаться от курения, заниматься физкультурой и правильно питаться. Нужно понимать, что даже одна сигарета в день повышает риск инфаркта миокарда на 40 процентов. Мы рекомендуем не переедать соленой пищи, умеренно употреблять жирную пищу, углеводы, отказаться от газированных сладких напитков, различных колбас, копченостей, полуфабрикатов, уменьшить употребление хлеба. Молочные и кисломолочные продукты тоже могут быть полезными, но их жирность должна быть снижена. Из каш рекомендуют цельнозерновые.

В достаточном количестве нужно есть овощи и фрукты – 450–500 граммов в день. Допустимы горсточка орехов, горсть бобовых, красное мясо не чаще двух раз в неделю, рыба северных морей не реже двух раз в неделю. Но это общие рекомендации. Для каждого пациента все индивидуально.

Полезны и динамические физические нагрузки: 30 минут в день быстрой ходьбы. Другие разнообразные нагрузки, к примеру, вело или плавание, растяжки тоже приветствуются. Но динамические нагрузки должны присутствовать обязательно. Необходимо контролировать массу тела, давление, липидный обмен. Ведь повышенный холестерин – это тоже фактор риска. Важен и контроль углеводного обмена. Есть и другие факторы. Кстати сказать, имеет значение продолжительность сна. Семь часов сна – это оптимально. Сон больше восьми и меньше шести часов повышает сердечно-сосудистый риск. Помочь разобраться и исключить нежелательные факторы может только доктор. Поэтому диспансеризация и медицинские профосмотры обязательны.

Это на всю жизнь

– Расскажите, пожалуйста, что нужно делать человеку, который перенес инфаркт?

– Если человек перенес инфаркт, это не значит, что его жизнь закончена. У нас есть пациенты, которые десятилетия живут после перенесенного инфаркта. Современное лечение помогает им вести вполне полноценную жизнь. На сегодня это возможно! Показатель смертности от инфаркта миокарда ежегодно снижается.

Это достигается благодаря правильному лечению в острую стадию инфаркта миокарда. Поэтому очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Важно, чтобы при появлении каких-то непонятных для пациента симптомов (дискомфорт в груди, ухудшение самочувствия и т.д) человек обратился в медицинское учреждение – не нужно ждать, пока все само пройдет.

Современные препараты, которые в острый период применяются, также помогают снизить риск смерти. И в дальнейшем пациент должен получать лечение медикаментозное. Это лечение – на всю жизнь, это не курсовое лечение. К этому нужно привыкнуть. Надо обязательно следовать рекомендациям доктора. Также актуальна борьба с факторами риска, о которых я упоминал выше. Все это поможет минимизировать риск инфаркта.

От вас самих зависит

– Почему так происходит, что одни умирают после первого инфаркта, а другие переносят и второй, и третий?

– Это многофакторный момент. Важную роль играет, как быстро была оказана помощь. Зависит и от самого пациента, если он не вовремя за этой помощью обратился. Второй момент – состояние здоровья на момент перенесенного инфаркта миокарда.

Есть люди, у которых к моменту инфаркта миокарда есть много других болезней (сахарный диабет, гипертония и т д.) Кроме того, у людей разная готовность выполнять те мероприятия, о которых мы говорили выше. Некоторые пациенты считают, что бросать курить уже поздно, раз все случилось. Некоторые не готовы соблюдать правильное питание и двигательный режим. Не готовы принимать препараты всю жизнь в том режиме, в котором их назначил врач. Сами себе их отменяют. Все эти моменты в совокупности в той или иной степени влияют на возможность повторных инфарктов. Влияют и генетические особенности пациентов, и наследственность.

Три этапа восстановления

– Расскажите, пожалуйста, как проходит реабилитация пациентов после инфаркта? Что сегодня помогает врачам поставить больного на ноги после такого серьезного недуга?

– Существуют три этапа реабилитации после инфаркта. Первый этап (ранний) – на уровне реанимации и первичного сосудистого отделения. Кстати, на этом этапе пациенты получают не только медицинскую, но и психологическую помощь, и помощь инструкторов лечебной физкультуры. Проходят и физиолечение (кому это можно). Постепенно расширяется двигательный режим.

Если несколько десятилетий назад пациенты в основном месяцами лежали при инфаркте миокарда, то сейчас это относительно ранняя активация у тех пациентов, для которых нет противопоказаний. Постепенно пациенты повышают свою физическую активность под контролем медицинских работников. Это очень важный этап восстановления. Параллельно им подбирают медикаментозную терапию, которая также улучшает их прогноз.

Второй этап реабилитации – стационарный. Отделение кардиореабилитации этим этапом как раз и занимается. Здесь пациенты также получают медикаментозную помощь, занимаются лечебной физкультурой, им оказывается помощь психолога, проходят физиолечение. Получают определенную информацию по своему заболеванию: как себя вести в дальнейшей жизни?

Отмечу, что очень важна в восстановлении психологическая помощь. Многие пациенты боятся выполнять определенные нагрузки, того, что повторно что-то с ними случится. Одно из важных мероприятий реабилитации, чтобы пациент в себя поверил. И конечно же возможность восстановления.

И третий этап – амбулаторный, где пациенты, наблюдаясь у кардиолога, терапевта, узких специалистов также – не считая медикаментозной терапии – периодически получают помощь психологов, инструкторов лечебной физкультуры, физиолечение. Помогают врачам при реабилитации пациентов и современные технологии – есть много современных физиоприборов, которые мы используем в реабилитации

– Подводя итоги вышесказанного, что вы могли бы посоветовать нашим читателям?

– Повторюсь еще раз. Не избегайте диспансеризации и профилактических осмотров! Следите, чтобы они были не формальными (активно интересуйтесь результатами обследования). Придерживайтесь здорового образа жизни, занимайтесь физкультурой, соблюдайте режим сна и старайтесь минимизировать стрессы. И если возникает потребность в назначении препаратов, то их нужно принимать обязательно. Это не только снизит риск осложнений после инфаркта – это продлит жизнь человеку. Инфаркта можно и нужно пытаться избегать! А если это все же случилось, то рекомендации врача – путь к минимизации осложнений.

Будьте здоровы! Берегите себя!