В брянской Жуковке осудят курьера телефонных мошенников. Фигурантом уголовного дела стал житель Московской области 2000 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, участники преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по телефону убедили пенсионерку о необходимости декларирования имеющихся у нее наличных денежных средств, - рассказали в надзорном ведомстве. -После этого обвиняемый прибыл к дому потерпевшей и забрал у нее 522 тысячи рублей, оставив «курьерский лист» об их получении.

Во время расследования уголовного дела причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме.

- Уголовное дело направили в суд, - рассказали в прокуратуре.