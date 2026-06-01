Брянские следователи во главе с руководителем побывали в детском доме Дубровского района

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Международный день защиты детей руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Алексей Кузьмичев и сотрудники следственного управления навестили воспитанников Дубровского детского дома «Планета детства». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- В учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживает 97 детей, имеющих ограничения здоровья, включая 13 детей, которым требуется особый постоянный уход, - рассказали в региональном следственном управлении.

В праздничном событии также участвоали Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области, руководство регионального отделения Социального фонда России, департамента социальной политики и занятости населения Брянской области, представители Брянской областной коллегии адвокатов, другие приглашенные гости.

Сотрудники социального учреждения вместе с воспитанниками показали гостям праздничный концерт, в котором были песни, танцы и творческие номера.. Детям не только продемонстрировали свои таланты, но и показали радость и любовь к жизни.

Руководитель регионального следственного управления Алексей Кузьмичев поздравил ребят с праздником лета, поблагодарил руководство и персонал Дубровского детского дома за огромный труд по социализации и воспитанию несовершеннолетних, а сотрудники следственного органа передали детям подарки и поучаствовал в праздничных мероприятиях.