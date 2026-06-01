В Жуковском районе легковушка столкнулась с двумя фурами. ДТП произошло 31 мая около двух часов для на 183-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал со стороны Брянска в направлении Смоленска. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым тягачом «MАН» с полуприцепом под управлением 51-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении со стороны Смоленска в направлении Брянска. После этого автомобиль «Фольксваген» отбросило на двигавшийся следом грузовой тягач «Вольво» с полуприцепом под управлением 57-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительно установили, что причиной дорожно-транспортного происшествия могло стать засыпание водителя автомобиля «Фольксваген» за рулем во время движения.