В Брянске 50-летняя автомобилистка устроила ДТП. Автоавария произошла 28 мая окло пяти часов вечера на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД по городу Брянску.

По предварительной информации, в районе дома № 9 по проспекту Московскому 50-летняя автомобилистка за рулем «Митсубиси» ехала по проспекту Московскому со стороны улицы Тухачевского в сторону улицы. Белорусской. Перестраиваясь из крайней правой полосы в среднюю, она не уступила дорогу автомобилю «Ман» с полуприцепом, под управлением 57-летнего водителя, который двигался по проспекту Московскому в средней полосе попутного направления. Автомобиль «Митсубисиi» отбросило на начинающий движение от остановки общественного транспорта автобус «МАЗ», двигавшийся в попутном направлении, под управлением 60-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель автомобиля «Митсубисиi» получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в Госавтоинспекции. - После осмотра медицинскими работниками ей назначено амбулаторное лечение.

С целью установления состояния опьянения у женщины-водителя автомобиля «Mитсубисиi» взяли анализ крови.