За повторную пьяную езду брянца осудили и лишили мотоцикла. Приговор суда выслушал житель Комаричского района 1994 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что 26 марта это года пьяный мужчина ехал на мотоцикле «Зонсен» по селу Радогощь, где был остановлен сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре.

Выяснили, что и раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Суд приговорил нарушителя к восьми месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мотоцикл конфисковали и обратили в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.