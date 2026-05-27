НовостиОбщество27 мая 2026 8:26

В Брянской области за неделю росгвардейцы проверили 214 владельцев оружия

Во время проверки выявили 26 нарушений
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области за прошедшую неделю, с 18 по 24 мая, росгвардейцы проверили 214 владельцев оружия. Во время проверки выявили 26 нарушений. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

В основном были нарушены сроки регистрации (перерегистрации) оружия или постановки его на учет.

- Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. – рассказали в росгвардии. - За нарушение законодательства изъято 19 единиц оружия и 221 патрон. Добровольно сдано гражданами 5 единиц оружия и 56 патронов. В государственные военизированные организации передано 12 единиц оружия для дальнейшего использования в рамках проведения специальной военной операции.

За неделю сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы области приняли и рассмотрели 391 заявление от граждан и юридических лиц на оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов, выдали 22 разрешения на хранение и ношение оружия.