В брянской Дубровке за пьяную езду водителя осудили и лишили мопеда. Приговор суда выслушал 39-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что 7 марта этого года пьяный мужчина ехал на мопеде в поселке Дубровка, где его остановили сотрудники ДПС, - рассказали в прокуратуре.

Выяснили, что и раньше он привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Суд приговорил нарушителя к 200 часам обязательных работ, лишив его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на два года шесть месяцев, - рассказали в прокуратуре. Мопед конфискован и обращен в собственность государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.