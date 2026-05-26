В брянских Клинцах мужчину осудили за хулиганство и избиение женщин. Приговор суда выслушал 43-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что в августе 2025 года обвиняемый во время конфликта, произошедшего в общежитии, ударил по лицу и телу двух ранее незнакомых женщин, - рассказали в прокуратуре. - Он же в сентябре 2025 года трижды избивал свою знакомую в общественных местах. 27 сентября 2025 года, находясь на улице, в ходе ссоры с ней и ее подругой, он нанес последней удары руками и ногами по различным частям тела, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Знакомая обвиняемого, опасаясь за свое здоровье, села в остановившийся рядом автомобиль. Водитель, увидев происходящее, попытался остановить злоумышленника. Однако мужчина ударил его по лицу и телу, после чего избил девушку.

- Суд приговорил виновного к шести годам и шести месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 13,5 тысячи рублей.

В счет возмещения морального вреда с виновного в пользу двух потерпевших взыскали по 150 тыс. рублей.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в надзорном ведомстве.