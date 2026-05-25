Брянские следователи участвовали в турнире по мини-футболу в Белоруссии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области в Белорусси участвовали в нескольких памятных мероприятиях, одним из которых стал турнир по мини-футболу. Их пригласили коллеги из белорусского Следственного комитете. Событие состоялось накануне празднования 81-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Международные встречи для сотрудников Следственных комитетов наших братских государств стали уже доброй традицией и проводятся в преддверии Дня Великой Победы ежегодно, - рассказали в региональном следственном управлении. - Взаимные визиты следователей России и Беларуси направлены не только на координацию работы следственных органов, но и на совместное участие в патриотических и спортивных мероприятиях.

На базе физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена» при организации управления СК Республики Беларусь по Гомельской области в товарищеских матчах сразились шесть команд, в их числе сборная команда следственного управления СК России по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Выступления лучших творческих коллективов города Мозырь Гомельской области украсили спортивный праздник.

В завершении поездки сотрудники регионального управления возложили цветы на военно-патриотическом комплексе «Партизанская криничка», на месте первоначального базирования партизанского отряда «Большевик» в годы Великой Отечественной войны. Здесь же провели экскурсию по партизанскому лагерю с землянками: штабной, медицинской, оружейной, продуктовой, для личного состава.