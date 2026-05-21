В Брянске капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина

В Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участок дороги на улице Мичурина. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезок магистрали длиной 625 метров, от улицы 2-я Мичурина до улицы Абашеева. На этом отрезке находится средняя школа №25. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Во время ремонат прежнее покрытие и основание разберут, обустроят новое основание из песка и щебня, затем уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

- Верхний слой выполнят из прочной асфальтобетонной семи ЩМА-16, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянсокйо бласти. - Кроме того, сделают водоотвод с дороги, отремонтируют наружные инженерные сети.

Также строители обустроят тротуары, искусственную неровность. Установят новое наружное электроосвещение, светофорные объекты, новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.