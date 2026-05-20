Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительницу Брянска отправили в колонию за убийство своего сожителя. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Как установлено следователем и судом, ночью 14 декабря 2025 года женщина, находясь в комнате общежития по улице Академика Королева в городе Брянске, в ходе бытовой ссоры со своим сожителем нанесла ему один удар кухонным ножом в область туловища, - рассказали в региональном следственном управлении. - От полученного ранения потерпевший скончался той же ночью в больнице.

Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.