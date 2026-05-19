Жителя брянских Клинцов осудили за убийство родственника. Приговор суда выслушал 36-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным и судебным следствием установили, что в декабре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире многоквартирного дома по улице Патриса Лумумбы в городе Клинцы Брянской области, в ходе ссоры нанес своему 56-летнему родственнику молотком не менее 15 ударов в область головы и тела, - рассказали в региональном следственном управлении. - От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы, с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.