В Почепском районе 62-летний велосипедист погиб под колесами грузовика. ДТП произошло 16 мая в первом часу дня на улице Трубчевской, в районе дома №60. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ» сбил 62-летнего велосипедиста. Велосипедист умер до приезда скорой медицинской помощи.

- Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия является нахождение велосипедиста в мертвой зоне видимости водителя автомобиля, осуществлявшего поворот направо, - рассказали в Госавтоинспекции.

На водителя грузовика завели протоколы.