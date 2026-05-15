В Брянске капитально отремонтируют участки дороги по улице Севской

В Фокинском районе Брянске в этом году капитально отремонтируют участки дороги по улице Севской. Длина обновленных отрезков магистрали составит 865 метров. Работы пройдут от улицы 2-я Аллея до улицы Красных Партизан и от улицы Транспортной до дома № 5 по улице Севской. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Во время ремонта приведут в порядок инженерные сети, обустроят новый асфальт, тротуары, наружное освещение. Также сделают искусственные неровности, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.

Ремонт отрезков дороги по улице Севской пройдет по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».