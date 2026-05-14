В Брянской области пенсионерка перевела мошенникам больше 3,6 млн рублей

В Брянской области пенсионерка перевела телефонным мошенникам больше 3,6 миллиона рублей. Жертвой злоумышленников стала 77-летняя жительница Стародубского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что пенсионерка перевела на счета, указанные мошенниками, денежные средства в размере более 3,6 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре.

Заведи уголовное дело.Установили личности владельцев счетов, получивших деньги.

- Суд, куда прокурор обратился с исковыми заявлениями, взыскал с дропперов сумму неосновательного обогащения, - рассказали в надзорном ведомтсве.