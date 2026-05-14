Жителя Брянска осудили за убийство знакомого. Приговор суда выслушал 38-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием и судом установлено, что вечером 9 декабря 2025 года пьяный мужчина находился в своей квартире многоквартирного дома по улице Пушкина в Брянске, - рассказали в региональном следственном управлении. – В ссоре со своим знакомым он не меньше трех раз ударил его ножом в подчелюстную область слева, а также в область левого и правого бедра.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.