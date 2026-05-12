Брянские росгвардейцы за неделю 365 раз выезжали по «тревоге»

Брянские росгвардейцы с 4 по 11 мая 365 раз выезжали по сигналу «тревога». За административные правонарушения задержан 31 человек, по подозрению в совершении преступления – десять. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники выезжали шесть раз, - рассказали в росгвардии.

Благодаря оперативным действиям росгвардейцев, краж на охраняемых объектах не произошло.