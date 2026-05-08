Где в День Победы ограничат движение транспорта в Брянске?

В Брянске в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая ограничат движение транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничения движения и парковки транспортных средств, за исключением транспортных средств участников мероприятий, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в г. Брянске, также будут действовать в Советском районе 9 мая с 07.30 до окончания мероприятий:

— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого)

— по проспекту Ленина (от ул. Фокина до ул. Красноармейской)

— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №№63 и 65 до территории Краеведческого музея);

— по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 на площади Партизан («Газпромбанк»);

— по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (возле кафе «Чикен-Пицца»);

— между домом №1 площади Партизан и Площадью Партизан.

Брянская городская администрация просит водителей транспорта с пониманием отнестись к вводимым ограничениям в эти праздничные дни, заранее планировать маршруты передвижения и при необходимости выбирать альтернативных пути объезда закрытых участков дорог.

Кроме того, 9 мая в городских автобусах и троллейбусах для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, специальной военной операции, а также сопровождающих их, будет бесплатным проезд. Такое же решение предложили принять индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим на территории города Брянска пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.