НовостиПроисшествия7 мая 2026 12:56

В Брянске водителя мотоцикла осудили за пьяную езду

Приговор суда выслушал 21-летний местный житель
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске водителя мотоцикла осудили за пьяную езду. Приговор суда выслушал 21-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что днем 13 августа 2025 года молодой человек в состоянии опьянения управлял мотоциклом по улице 1-Мая рабочего поселка Белые Берега, где был остановлен сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре.

Выяснили, что раньше он привлекался к ответственности за отказ от прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

- Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года, - рассказали в прокуратуре.

Мотоцикл «Регул Мото» конфисковали в доход государства.

