Целевое обучение под крылом Службы занятости

Фото: ГКУ "ЦЗН города Брянска".

До выпускных экзаменов остаются считанные недели, и для брянских школьников наступает самый напряжённый период – выбор профессии и подача документов в вузы. Конкуренция на бюджетные места традиционно высокая, и не всем удаётся пройти по баллам. Но есть вариант, который всё чаще называют «билетом в профессию» – целевое обучение. Это система, при которой за дипломом сразу стоит трудоустройство.

Места под заказ

На днях Правительство России утвердило квоту целевого обучения на этот учебный год – более 83 тысяч мест по всей стране. Причём около трети из них приходится на здравоохранение – отрасль, где кадровый дефицит ощущается особенно остро.

Брянская область не исключение. Хотя первый медицинский вуз у нас открыли только в сентябре, регион уже сформировал запрос на конкретных специалистов, которых обучат по заказу лечебных учреждений. По сути, это подготовка кадров «под конкретную вакансию». Так, в Брянском филиале Первого Московского медицинского университета имени Ивана Сеченова на целевое обучение выделены десятки мест: 48 – по специальности «Лечебное дело», 18 – «Педиатрия», 15 – «Стоматология» и 6 – «Фармация».

Выделены квоты и по другим направлениям в брянских вузах. Такой подход позволяет не просто обучать студентов, а заранее закрывать кадровые потребности региона. Именно поэтому целевое обучение становится не альтернативой поступлению, а частью государственной кадровой политики. Для региона – это шанс закрепить специалистов, для работодателей – вырастить сотрудников «под себя», а для выпускников – получить понятную профессиональную траекторию.

Выбор с гарантией

Главное отличие целевого обучения от обычного бюджетного – в договоре. Абитуриент заключает его с будущим работодателем и обязуется после окончания вуза отработать у него не менее 3–5 лет. Взамен получает серьёзные преимущества.

Прежде всего – бесплатное обучение, которое оплатит федеральный бюджет, и отдельный конкурс, который, как правило, ниже, чем общий, поскольку проводится в рамках конкретных заявок от организаций. Кроме того, многие работодатели поддерживают студентов во время учёбы: выплачивают дополнительные стипендии, помогают с жильём, компенсируют проезд или предлагают подработку по специальности. В результате студент получает не только теоретические знания, но и реальный опыт работы плюс первый заработок.

Важно отметить, что зачисление на целевые места происходит раньше основной волны, что даёт дополнительный шанс поступить – у абитуриента остаётся возможность подать документы и на общий конкурс. Эксперты советуют не отказываться от этой «подстраховки», чтобы не потерять шанс на бюджет. Ведь зачисление по квоте не гарантировано – конкурс по баллам всё равно есть, но проходит отдельно от общего. Если заявок больше, чем мест, заказчик может провести дополнительный отбор.

Стоит осознавать, что на студента при целевом обучении накладываются и обязательства. Если выпускник отказывается выполнять условия договора без уважительной причины, то ему придётся вернуть государству средства, потраченные на обучение, а работодателю – компенсировать оказанную поддержку. Поэтому целевое обучение подходит не всем. Это вариант для тех, кто уже определился с профессией и готов связать своё будущее с конкретной организацией и регионом. Если же абитуриент пока не уверен в выборе или планирует переезд, такой формат может оказаться не для него.

Шаги к профессии

Процедура поступления на целевое обучение сегодня чётко регламентирована Постановлением Правительства РФ № 555.Так, система стала понятнее для абитуриентов – все предложения о целевом обучении работодатели размещают на цифровой платформе «Работа России». Именно там можно увидеть реальные вакансии, условия и требования, а также подобрать подходящий вариант.

«Первый шаг – выбрать специальность и найти предложение работодателя на платформе «Работа России», где организации публикуют свои предложения не позднее 10 июня.

Далее необходимо подать заявку на заключение договора – в электронном виде через портал Госуслуг или письменно вместе с документами в вуз. В заявке указываются данные заказчика и конкретное предложение, на которое откликается абитуриент. После зачисления заключается сам договор о целевом обучении – до дня начала учебного года включительно. Если поступающий – несовершеннолетний, то потребуется согласие родителей», – прокомментировала директор Центра занятости населения города Брянска Ирина Шведова.

Служба занятости населения играет в целевом обучении ключевую роль. Именно через её цифровые инструменты и формируется база предложений от работодателей, а сама платформа становится точкой входа в профессию – здесь можно не только выбрать направление, но и понять, где именно ты будешь работать после окончания вуза. По сути, служба занятости становится посредником между школой, вузом и работодателем, помогая выстроить эту цепочку максимально прозрачно.

Целевое обучение сегодня – это уже не исключение из общих правил, а действенный инструмент, который активно используют и государство, и бизнес. И выпускники, для которых открывается возможность получить бесплатное образование и работу без долгих поисков – абитуриент фактически определяет не только вуз, но и первые годы своей профессиональной жизни. В отличие от обычного поступления здесь речь идёт не только о дипломе, а о контракте с будущим.

СПРАВКА

Целевое обучение доступно не только желающим поступить в вуз после 11-го класса школы. Но также студентам колледжа или техникума – прямо во время обучения ребята могут определиться с конкретным предприятием, где будет гарантировано их трудоустройство по выбранной специальности.

Подробнее о правилах зачисления на целевое обучение абитуриенты и студенты среднего профессионального образования могут узнать, перейдя по QR-коду: