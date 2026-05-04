В Фокинском районе Брянска отремонтируют дорогу через железнодорожные пути. В порядок приведут магистраль в районе станции «Брянск-II». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во время ремонта планируют убрать ямки на дороге горячим асфальтом. Рабочие фрезеруют наиболее разрушенные за зиму участки проезжей части.

Бригады на установках «Белта» с утра в понедельник, 4 мая, начали ремонтировать улицы Репина, Софьи Перовской, Горбатова и Речной. Горячим асфальтом проезжую часть «латают на улицах Софьи Перовской, Ульянова и Речной.