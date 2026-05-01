Брянск
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Брянск
НовостиПроисшествия1 мая 2026 16:41

В Севском районе нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас изъяли и обезвредили спасатели
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Севском районе нашли артиллерийский снаряд 76 миллиметров времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место обнаружения снаряда выезжала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили боеприпас.

Брянцев убедительно просят при обнаружении подобных предметов не перекатывать их с места на место, не пытаться разобрать, не бить, не закапывать в землю, не бросать в водоем или в костер.

- Позвонить и обратиться за помощью пожарно-спасательной службы можно по телефону «01», с мобильного - «101». Единый номер вызова экстренных оперативных служб – «112», - говорят в МЧС.