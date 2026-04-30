Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Калинина убирают старый асфальт. Начали капитальный ремонт объекта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы пройдут на участке дороги протяженностью 3,3 километра т улицы Пионерской до улицы Комарова. Здесь уложат новый асфальт, обновят тротуары, смонтируют новые светофоры, поставят дополнительные светодиодные фонари. Планируют сделать новые остановочные комплексы, нанести разметку и установить больше 50 знаков.

- Работу на улице Калинина строители начали с уборки старого асфальта. Фрезой удалили разбитое машинами покрытие проезжей части в районе памятника Артиллеристам, в сторону Набережной и по направлению к Володарскому району, - рассказали в мэрии Брянска. - Капитальный ремонт улицы Калинина продлится до 31 августа.

Напомним, всего в Брянске в этом году капитально отремонтируют 38 дорог. 11 из них начали реконструировать в прошлом году. Старый асфальт уже убрали на улицах Советской и Красноармейской. Подрядчики ждут, когда наладится погода, чтобы приступить к укладке асфальта.