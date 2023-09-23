Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жительницу Брянска осудили за дачу взятки медработнику. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Дача взятки». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что с 2017 по 2018 год жительница областного центра, представляя интересы одного из индивидуальных предпринимателей, перевела на банковскую карту 181 тысячу рублей главной медицинской сестре Унечской центральной районной больницы. Незаконное денежное вознаграждение полагалось за содействие в беспрепятственном заключении договоров поставки товаров и поддержание долгосрочных финансово - хозяйственных отношений.

-Суд оштрафовал виновную на один миллион сто тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.