В Брянске на 75 году жизни умерла адвокат Ольга Кузнецова. Об этом 19 сентября сообщают на сайте Адвокатской палаты Брянской области.

- 19 сентября 2023 года перестало биться сердце не только успешного профессионала, но и неповторимого человека – женщины с любящим сердцем и добрым, бескорыстным отношением к коллегам и доверителям, - пишут коллеги в некрологе.

Несмотря на возраст и состояние здоровья, Ольга Васильевна продолжала оставаться полной жизненной энергии, работоспособности, сохраняя человеколюбие и женское обаяние.

Адвокатскую деятельность она начала в июле 2001 года в Брянской областной коллегии адвокатов. На протяжении 22 лет Ольга Васильевна Кузнецова честно и добросовестно защищала нарушенные права и интересы граждан.

Благодаря профессионализму Ольги Васильевны, больше 15 человек были оправданы с правом на реабилитацию.

- В памяти коллег, друзей и близких Ольга Васильевна останется светлым, жизнерадостным, несгибаемым человеком, великолепным профессионалом, оптимистом с бесконечным чувством сострадания к ближним,- пишут коллеги в некрологе.

О времени и дате прощания сообщат позже.