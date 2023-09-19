Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянской области при обстреле украинскими террористами села Каменский Хутор пострадала 82-летняя женщина. Удар пришелся на Климовский район. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

- В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения, - рассказал глава брянского региона. - . В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают все оперативные и экстренные службы.

Напомним, 18 сентября В Брянской области ВСУ обстреляли село Лемешовка. Пострадавших нет.