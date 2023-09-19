Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 7:47

В Погарском районе водитель иномарки угодил в кювет и умер

Причиной ДТП могло стать плохое самочувствие мужчины за рулем
Надежда ПЕТРУНИНА

В Погарском районе водитель иномарки угодил в кювет и умер. ДТП произошло 18 сентября около половины шестого вечера на 17 километре дороги «Погар-Стародуб». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» ехал со стороны Белгорода в направлении Республики Беларусь. Он не справился с управлением и угодил в кювет.

- Водитель умер до приезда скорой помощи, - говорят в Госавтоинспекции. - Возможной причиной аварии могло стать его плохое самочувствие.

Для установления состояния алкогольного опьянения у погибшего взяли кровь на анализ. Окончательную причину смерти водителя установит экспертиза.