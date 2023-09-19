Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области выслушал приговор водитель автобуса, совершивший ДТП в Стародубском районе. 25-летнего мужчину осудили по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и в суде установили, что утром 28 декабря 2022 года водитель микроавтобуса «Форд Транзит» перевозил пассажиров вне населенного пункта в Стародубском районе. Он не учел дорожных и погодных условий, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в лековой автомобиль «Рено Флюенс».

В ДТП несовершеннолетняя пассажирка микроавтобуса получила несовместимые с жизью травмы. Она умерла в автомобиле скорой помощи.

Другие пассажиры,а также водитель и пассажиры легкового автомобиля получили различные травмы.

- Суд приговорил водителя микроавтобуса к лишению свободы на два года и десять месяцев, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда в законную силу не вступил.